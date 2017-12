6x met Mini ingereden op Mediamarkt 00u00 0

Voor een ramkraak gebruiken overvallers meestal een zware terreinwagen, maar de dieven die gisteren een Mediamarkt in Gent probeerden te bestelen, hebben dat met een Mini gedaan. Ze hadden de auto in Frankrijk gestolen, en reden zes keer in op de etalage. Uiteindelijk raakten ze binnen en stalen ze enkele elektroproducten. Na de ramkraak staken ze de wagen ter plaatse in brand en gingen ze ervandoor. Mediamarkt wil niet vrijgeven hoe groot de buit is. "De kerstperiode is voor ons de allerdrukste tijd van het jaar, het was voor ons belangrijk om heel snel terug open te kunnen gaan."