6kg plastic in maag van aangespoelde walvis 21 november 2018

00u00 0

Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een dode walvis aangespoeld met zes kilo plastic in de maag. Onderzoekers vonden in het dier 115 bekers, vier flessen, 25 zakken, een paar teenslippers en meer dan duizend andere stukken plastic. Het zoogdier van 9,5 meter spoelde maandag aan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN