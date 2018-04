6de winnaar in regenboogtrui 09 april 2018

100% stond er op de 'skibril' van Peter Sagan. Hoewel zijn erelijst dat nog lang niet is, begint ze nog steviger vorm aan te nemen. De Slovaak is overigens de zesde regerende wereldkampioen die op de mythische piste van Roubaix mocht vieren. De eerste sinds Bernard Hinault in 1981. De andere vier zijn Marcel Kint (1943), Rik Van Looy (1961 en 1962), Eddy Merckx (1968) en Francesco Moser (1978). (DMM)

