6de plaats voor restaurant Kobe Desramaults in top 100 25 april 2018

Het nieuwe adres van chef Kobe Desramaults (foto), Chambre Séparée in Gent, is zesde geworden in een lijst van 100 beste restaurants in Europa. De rangschikking werd opgesteld door de Amerikaanse site Opinionated About Dining. Het klassement is samengesteld op basis van 175.000 restaurantbezoeken door 5.700 mensen. Er komen in totaal zeven Belgische restaurants in voor, waaronder ook Hertog Jan - dat eind dit jaar sluit - van Gert De Mangeleer in Zedelgem (11de), Hof van Cleve van Peter Goossens in Kruishoutem (36ste) en The Jane van Sergio Herman en Nick Bril in Antwerpen (73ste). De eerste plaats in de ranglijst ging naar de Zwitser Andreas Caminada van driesterrenrestaurant Schloss Schauenstein in Fürstenau.

