6de keer Maaseik-Roeselare 30 maart 2018

Aflevering zes van de Belgische volleybalklassieker, vanavond in Maaseik. De Maaslanders trokken vier keer aan het langste eind, Roeselare veegde die zeges in één klap uit door de bekerfinale te winnen. Dus gaan de jongens van coach Joel Banks vanavond op zoek naar revanche. "Dat is voor een deel het geval", bevestigt libero Just Dronkers. "Tegen een verloren prijs moet je een gewonnen prijs kunnen zetten. Een echt evenwicht is er pas als wij op het einde van het seizoen de titel pakken. Pas dan kan je echt van eerherstel spreken. De overwinning tegen Aalst was een goede start, zeker omdat wij de Europese uitschakeling voor een deel achter ons gelaten hebben. Een beetje revanche, dat klopt." (KWP)