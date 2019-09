Exclusief voor abonnees 6de international van Schalke 04 05 september 2019

00u00 0

Benito Raman is de zesde Belgische speler van Schalke 04 die international wordt. Daarmee staat Schalke 04 in een select lijstje met buitenlandse ploegen die vijf of meer Rode Duivels afleverden. Enkel Ajax, PSV en Borussia Mönchengladbach doen beter dan de club uit Gelsenkirchen. (FDZ/JSe)

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis