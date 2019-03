6de goal in 7 duels voor Awoniyi 02 maart 2019

00u00 0

Het sprookje voor Taiwo Awoniyi blijft duren. De door Moeskroen gehuurde spits maakte zijn zesde goal in zeven duels. "Wel jammer dat we geen zevende keer op rij wonnen, want dat had zomaar gekund." Toen Awoniyi uw krant te woord stond passeerde net trainer Storck. Awoniyi kreeg tijdens de match een trap op de enkel en Storck maande zijn topschutter op vaderlijke wijze aan om zich dit weekend goed te verzorgen. "Typisch onze coach", glimlachte Awoniyi. "Doordat hij zo met zijn spelers begaan is, haalt hij het maximum uit deze groep. Dat we nu zelfs ontgoocheld zijn na deze draw is veelzeggend. Ik vond dat er meer in zat. Waren die twee afgekeurde goals van ons eigenlijk wel terecht? Zeker bij die eerste heb ik mijn twijfels." De extrasportieve perikelen waarmee Moeskroen deze week werd geconfronteerd, bleken op het veld weinig invloed gehad te hebben. "Eerlijk gezegd was dat amper een item in de kleedkamer." (KDC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN