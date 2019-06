Exclusief voor abonnees 697 minderjarigen 'verdwijnen' uit Belgische asielcentra 04 juni 2019

00u00 0

Vorig jaar is een recordaantal niet-begeleide minderjarigen verdwenen uit Belgische opvangcentra. Fedasil registreerde er 487 bij observatie- en oriëntatiecentra. De Dienst Voogdij van de federale overheidsdienst Justitie telde vorig jaar 697 verdwijningen. De dienst benadrukte dat die cijfers onvolledig zijn, omdat ze alleen indirect op de hoogte gebracht wordt van verdwijningen - door de voogd of door het opvangcentrum. Ook in Nederland kiezen niet-begeleide minderjarigen vaker het hazenpad. In 4,5 jaar verdwenen daar meer dan 1.600 asielkinderen van wie niemand weet wat er van hen geworden is.