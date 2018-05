69 Rita's, maar er kan maar één de heilige zijn 24 mei 2018

De Ninoofse pastoor Alexander Vandaele heeft gisteravond 69 Rita's verzameld in de kerk van Outer, tijdens een viering ter ere van de gelijknamige heilige. Aanleiding was een beeld van de Heilige Rita uit een vroegere kerk dat een nieuwe plaats kreeg in die van Outer. "We wilden het beeld daags na de naamdag van Heilige Rita inhuldigen", aldus Vandaele. De pastoor had een oproep gedaan om zo veel mogelijk echte Rita's naar de kerk te halen. Uiteindelijk waren er 69 van de partij. Ze kregen allemaal een roos en een kaars met een gedicht. "Fantastisch", vond Rita Van Iseveldt. "Ik ga niet elke zondag naar de kerk, maar de Heilige Rita heeft wel iets, en niet alleen omdat ze mijn naamgenote is. Er worden nog altijd kaarsen verkocht van haar, heel wat mensen hechten er nog steeds belang aan." Pastoor Vandaele beaamt: "De Heilige Rita is populair. Haar unieke boodschap van doorzettingsvermogen is vandaag nog steeds belangrijk." (CVHN)

