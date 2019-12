Exclusief voor abonnees 69. Dimitri Vegas & Like Mike: Schuren en twerken tot in de verste uithoek van de wereld Plaats 69: Dimitri Vegas & Like Mike Redactie

20 december 2019

Ja, hoor, ze zijn er weer, ze staan er nog altijd. Niet enkel in deze Top 100, maar ook in de DJ Mag Top 100. In die officieuze graadmeter voor 's werelds beste plaatjesdraaiers staan de broers uit Willebroek zelfs helemaal bovenaan, voor het eerst sedert 2015. Geestig om op je visitekaartje te laten drukken, "al zijn de rollen nu omgedraaid", zeggen Dimitri (37) en Mike (34). "Wereldsterren contacteren óns voor een samenwerking." Met tot gevolg hits als 'Instagram', waar dit jaar tot in de verste uithoek van de wereld op geschuurd en getwerkt werd. Hoewel ze weinig thuis waren, vergaten ze hun roots niet. Deze zomer gunden ze u in deze krant een exclusieve blik achter de schermen van hun leven op Ibiza, en nadat ze onder meer New York en Liverpool op hun kop hebben gezet met hun 'Garden Of Madness', besluiten ze vandaag en morgen hun droomjaar bij de buren van het Sportpaleis. (BHL)

