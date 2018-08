69,5% wandelt Dodentocht uit NIEUW RECORD 13 augustus 2018

De Dodentocht in Bornem heeft een nieuw record beet. 8.178 wandelaars of 69,5 procent stapten na 100 kilometer over de eindmeet. "Dat komt door het zachte weer en het feit dat veel wandelaars beter voorbereid zijn", zegt woordvoerder Thomas D'Hondt. Zo'n 3.500 wandelaars haalden de eindmeet niét. Eén van hen moest zelfs op 5 kilometer van de meet nog opgeven.

