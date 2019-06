Exclusief voor abonnees 680.000 Vlamingen onder armoededrempel 26 juni 2019

Het aantal Vlamingen onder de armoedegrens is

de voorbije twee jaar met 40.000 gestegen. Dat

zegt 'Komaf met Armoede', de gezamenlijke

campagne van alle armoedeorganisaties, als

reactie op cijfers van Statistiek Vlaanderen die

gisteren werden bekendgemaakt. Daarin stond

dat zo'n 680.000 Vlamingen — één op de tien —

in 2018 onder de armoededrempel leefden, een

cijfer dat volgens de statistieken al enkele jaren

stabiel is. Maar dat klopt dus niet, zegt coördinator Michel Debruyne van 'Komaf met Armoede'.

Vooral jongeren onder de 15, eenoudergezinnen,

werklozen en huurders zijn zwaarder getroffen

dan vroeger. De armoededrempel ligt voor een

alleenstaande op 1.187 euro per maand.