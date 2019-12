Exclusief voor abonnees 68. Paul Severs: Zijn muziek zal hem lang overleven Plaats 68: Paul Severs Redactie

20 december 2019

00u00 0

Veertig jaar lang stapte Paul Severs op kerstdag in Ninove op een podium om er zijn kerstshow te zingen. Veertig jaar is een kleine eeuwigheid. Wanneer het over vijf dagen Kerstmis is, zal het in Ninove stil blijven. Omdat het hart van Paul Severs tijdens een fietstocht in maart van dit jaar ook plots stilstond. Hij heeft nog een maand gevochten tegen zijn lot, maar stierf op 70-jarige leeftijd. Geen wonder dat Vlaanderen weende. Paul Severs stond te boek(en) als een schlagerzanger, maar laten we wel wezen: over een man die 56 jaar lang - tot wel 240 keer per jaar - in voorschootgroot Vlaanderen kan optreden, hoeft niemand geringschattend te doen. Hij was een vakman zonder dikdoenerij, laat staan zelfverheerlijking. 3.000 van zijn fans namen afscheid tijdens een emotionele kerkdienst. Paul Severs heeft het gelukkig nog meegemaakt dat zijn grootste hit 'Zeg 'ns meisje' door de Ketnet-reeks '#LikeMe' een tweede leven kreeg op de speelplaats van de basisscholen. De muziek zal de zanger nog lang overleven. Mooie troost. (SSB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis