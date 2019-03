Exclusief voor abonnees 68-jarige door rood aan overweg: 15 dagen rijverbod 26 maart 2019

Terwijl Infrabel zijn nieuwe campagne lanceerde, moest een 68-jarige man uit Veurne zich verantwoorden omdat hij de rode lichten aan een spoorwegovergang negeerde. Twee agenten in een combi zagen op 4 juli vorig jaar hoe Eddy L. de wet overtrad. De man ontkende dat en liet de twee agenten getuigen in de politierechtbank. "Het was duidelijk al rood toen hij toch nog doorreed. Gelet op de korte passage kan het niet dat het nog witte lichten waren toen hij de eerste slagbomen voorbijreed en pas rood werd toen hij aan de overkant was", zegden de agenten. "Overigens reed samen met hem ook een vrouw met kinderen nog door het rode licht. Zij gaf de feiten meteen toe." Eddy L. bleef voet bij stuk houden, maar kreeg ongelijk van de rechter: 600 euro boete (waarvan 200 euro met uitstel) en 15 dagen rijverbod. (JHM)

