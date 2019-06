Exclusief voor abonnees 679 kg coke gevonden tussen hout 07 juni 2019

Dankzij een gezamenlijke operatie van de Belgische en de Boliviaanse autoriteiten is in de Antwerpse haven 679 kilo coke onderschept. De drugs, afkomstig uit Bolivia, zaten verstopt tussen twee ladingen met hout. Op 30 april kon 289,5 kilo cocaïne in beslag genomen worden en op 19 mei nog eens 390 kilo. De voorbije dagen vonden huiszoekingen plaats in vijf bedrijven en drie staalfabrieken in Bolivia. Tien mensen werden opgepakt. Het Belgisch federaal parket wilde niet communiceren over de zaak.