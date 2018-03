678 miljoen euro boetes niet betaald op totaal van 1,2 miljard Deurwaarder maakt niet overal even fel jacht op wanbetalers penale boetes Redactie

03 maart 2018

00u00 0 De Krant De fiscus kan wanbetalers van penale boetes sinds 2016 op de knieën krijgen door beslag te leggen op hun loon of huurinkomsten. Maar niet alle ontvangstkantoren maken daar ten volle gebruik van. In Gent halen deurwaarders 1,6 miljoen op, in Neufchâteau amper 242 euro.

Voor alle duidelijkheid: dit artikel gaat niet over verkeersboetes, maar over penale boetes. Dat zijn de geldsommen die alle rechters eisen van veroordeelden. 1,2 miljard euro boetes spraken rechters tussen 2012 en 2016 uit, maar een stabiele inkomstenpost voor de begroting is dat niet. Vandaag is 573 miljoen ofwel 46% van die som geïnd. Voor de boetes die in 2016 werd uitgesproken, gaat het om 33%. Niet onlogisch, aangezien er ook in beroep kan worden gegaan. Maar ook van de boetes uit 2012 is op dit moment nog altijd maar 65% betaald.

"Toen ik in augustus 2016 dezelfde vraag stelde aan minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) bedroeg het inningspercentage van 2012 58%. Erg veel vooruitgang is er dus niet geboekt", zegt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), die de kwestie al jaren aankaart.

"Natuurlijk kunnen nooit alle boetes volledig worden geïnd. Een klein deel wordt sowieso van in den beginne als oninvorderbaar verklaard. Maar we moeten toch durven toegeven dat spectaculaire resultaten uitblijven, ondanks alle inspanningen die de voorbije jaren genomen werden om de gegevensuitwisseling tussen Justitie en Financiën te verbeteren. Opvallend blijven de grote verschillen tussen de ontvangstkantoren. Kortrijk (56%), Oudenaarde (50%) en Vilvoorde (50%) zijn de beste inners, Aarlen (25%), Brussel (21%) en Nijvel (16%) de slechtste. Een verband met het aantal veroordelingen die deze kantoren krijgen te verwerken, is moeilijk aan te tonen. Tegenover de 9.579 veroordelingen in Kortrijk in 2016, staan 62.840 veroordelingen in Brussel. In Aarlen gaat het om 'maar' 2.660."

