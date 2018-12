674,58 euro boete voor bedreigen Zuhal Demir "Laat haar huis instorten" 07 december 2018

Een 37-jarige Beringenaar is veroordeeld tot het betalen van een boete van 674,58 euro voor de fysieke bedreiging van staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) op Facebook. Hij moet haar een symbolische schadevergoeding van 1 euro. De man verklaarde onder meer dat Demir Turkse burgers had beledigd en riep op om haar huis te laten instorten. Hij verwijderde later het bericht en zijn gehele account. "Facebook is gevaarlijk, je weet niet meer wat mag en wat niet", legde de beklaagde uit aan de rechter. Meester Michael Verhaeghe vertelde dat hij vijf zaken verdedigt waarbij dit soort bedreigingen werd geuit aan het adres van zijn cliënte. "Het belangrijkste is dat mensen achter dit soort berichten beseffen dat het strafbaar is. Het gaat hier om een bedreiging die mijn cliënt expliciete angst bezorgd heeft." (BVDH)

