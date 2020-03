Exclusief voor abonnees 67% vindt dat play-offs niet meer gespeeld moeten worden Poll HLN.be 16 maart 2020

00u00 0

En wat nu? Nadat het coronavirus alle sportevents één voor één schrapt, rijst het debat over mogelijke oplossingen. In een poll op HLN.be kon u daarover uw mening kwijt. Een eerste thema was de verdere afhandeling van de Belgische competitie. 67% van ruim 14.000 stemmers vindt dat er geen play-offs moeten plaatsvinden, maar dat de eindstand van de reguliere competitie volstaat. 15% vindt dat het seizoen moet worden stopgezet zonder kampioen, 12% wil de volledige play-offs afwerken en amper 6% gedeeltelijk.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis