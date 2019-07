Exclusief voor abonnees 66 meisjesscouts nachtje geëvacueerd 27 juli 2019

In Adinkerke bij De Panne zijn donderdagavond 66 scoutsmeisjes tussen 10 en 16 jaar geëvacueerd wegens storm. Het gaat om de meisjesscouts Sint-Theresia uit Edegem. "Plots begonnen onze tenten weg te waaien en stortte de kooktent volledig in. We stonden drijfnat in de gietende regen en hadden het niet meer onder controle. De jongsten onder ons begonnen te panikeren, waarop we de hulpdiensten gebeld hebben", getuigt hoofdleidster Sara Hendrickx. Die brachten hen naar het gemeenschapszaaltje in Adinkerke, waar ze de nacht doorbrachten. "Vrijdagmorgen (gisteren, red.) zijn we de ravage gaan bekijken. Gelukkig zijn de meeste tenten nog heel en kan het kamp doorgaan, weliswaar met extra verstevigingen", besluit Hendrickx. (BBO)

