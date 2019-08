Exclusief voor abonnees 66-jarige werkt al halve eeuw voor zelfde firma 14 augustus 2019

Een halve eeuw. Zo lang werkt een 66-jarige man uit Heule bij Kortrijk al voor dezelfde werkgever. Tijd voor deugddoende rust, zou je denken, en officieel ís Norbert Depaemelaere ook gepensioneerd sinds februari vorig jaar. Maar hij werkt lustig voort in textielfirma Finipur (voorheen de Steverlynck Group). "Pas op, ik klop geen 60 uur per week meer, hè, je moet naar je lichaam luisteren. Ik werk nu 32 uur en heb vrijdag, zaterdag en zondag vrij." Norbert is mechanicus in het machinepark, dat hij op z'n duimpje kent. "Ik heb de machines nog zelf helpen te plaatsen", legt hij uit. "Het gebeurt weleens dat ik 's nachts een oproep krijg omdat er een defect is. Ja, mijn vrouw heeft veel geduld met mij (lacht)." Hij heeft in het verleden aanbiedingen gehad van andere bedrijven, maar die heeft hij altijd afgewimpeld. "Ik ben van de oude stempel op dat vlak. Ik gaf mijn woord om hier te blijven, en een woord is een woord." Een einddatum heeft Norbert niet in gedachten. "Het zal zeker niet voor binnenkort zijn." (LPS)

