Exclusief voor abonnees 66. Jacques Vermeire: De presentator van toen verenigd met zijn oude liefde Plaats 66: Jacques Vermeire Redactie

20 december 2019

00u00 0

"De presentator van toen met de ster van nu", zo postte de komiek op zijn Instagram, bij een aandoenlijke foto van hem en Julie - uit een tijd dat hij met 'Dancing with the Stars' nog zelf in de spotlights stond. Ja, zijn knappe dochter is hem qua populariteit fameus voorbijgestoken. Maar geen erg: Jacques Vermeire (68) werd dit jaar - na een kwarteeuw - tenminste opnieuw verenigd met zijn oude liefde Luc Verschueren. Van een comeback gesproken. Of hoe uit een hoop gedoe - lees: de breuk met Ruben Van Gucht - toch iets moois kan voortkomen. En wacht maar, pa Vermeire kruipt volgend jaar opnieuw in de huid van DDT voor de tv-opnames van acht nieuwe afleveringen van 'F.C. De Kampioenen'. Hij geeft zich niet gewonnen. (AG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis