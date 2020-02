Exclusief voor abonnees 66 Antwerp-hooligans voor de rechter na georganiseerde knokpartijen 28 februari 2020

00u00 0

Zo'n 66 leden van de harde supporterskern van eersteklasser Antwerp zijn doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor hun betrokkenheid bij 'free fights'. Dat zijn georganiseerde knokpartijen tussen hooligans van rivaliserende clubs. Ze spreken op voorhand af om na een match elkaar met de blote vuist te lijf te gaan, en maken daar dan vaak filmpjes van. De verdachten zouden onder meer betrokken zijn bij een aanval op supportersbussen van Beerschot in 2017. Vooral de groep Elite Antwerp, bestaande uit kickboksers, wordt geviseerd. De zaak zorgt voor grote verontwaardiging. In de harde kern leeft immers het idee dat 'free fights' toegelaten zijn, zolang de deelnemers vooraf hun akkoord hebben gegeven. Maar het Antwerpse gerecht ziet dat duidelijk anders, aangezien zulke knokpartijen op de openbare weg plaatsvinden. "Bovendien horen deze illegale gevechten niet thuis in onze maatschappij."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis