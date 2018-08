650.000 verkeersboetes in 1 week: callcenter overbelast 18 augustus 2018

Het callcenter dat vragen over verkeersboetes behandelt, is overbelast. Het nummer krijgt doorgaans zo'n 4.000 oproepen per dag, maar de laatste weken waren dat er meer dan 7.000. De wachttijden lopen op tot 20 minuten. De overrompeling is een gevolg van een grote zending eerder deze maand. "Begin augustus zijn zo'n 650.000 boetes uitgestuurd op een week tijd", zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie. "We zullen het versturen van boetes in de toekomst meer spreiden, om dergelijke situaties te vermijden."