65 verwaarloosde schapen in beslag genomen 20 augustus 2018

De Brusselse politie heeft zaterdag in Haren 65 schapen, 10 honden en 8 puppy's in beslag genomen die tekenen van verwaarlozing vertoonden. "Een patrouille van de hondenbrigade zag de dieren op een terrein staan en is overgegaan tot een controle. Er werd een pv opgemaakt en de dieren zijn door verschillende verenigingen opgevangen." Volgens de eigenaar is er van verwaarlozing helemaal geen sprake. "Die schapen zouden deze week geslacht worden voor het Offerfeest van dinsdag (morgen, red.). Waarom zou ik ze dan niet genoeg te eten geven?", aldus Abdel Hamid. "Mijn drie stallen zijn ook niet onverzorgd. Hier is voldoende eten en hooi. Ik snap er niets van." Dat ook zijn honden, die de schapen begeleidden, werden meegenomen, begrijpt Hamid evenmin. "Wat ik nu ga doen? Een advocaat onder de arm nemen om te zien wat ik kan doen. Ik wil mijn dieren terug." (WHW)

