65 van 213 zwarte punten aangepakt in anderhalf jaar 29 oktober 2019

Van de 213 zwarte verkeerspunten die in maart 2018 op de 'dynamische' lijst van zwarte punten stonden, waren er 65 aangepakt volgens de meest recente cijfers (januari 2019). Intussen legt het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) de laatste hand aan een nieuwe versie. Die had er in maart van dit jaar al moeten zijn op basis van ongevallencijfers tussen 2015 en 2018, maar het is voorlopig nog wachten. "Voor de nieuwe lijst moesten we ook nagaan hoe zwakke weggebruikers een andere weging konden krijgen in het puntensysteem, vandaar de vertraging", aldus het AWV. "Binnenkort leggen we hem voor aan de nieuwe Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld)."