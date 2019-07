Exclusief voor abonnees 65 kinderen verloren gelopen 01 juli 2019

Zwemmers verdringen elkaar in hun zoektocht naar verkoeling in Oostende. Met zo'n drukte is het geen wonder dat er afgelopen weekend 65 kinderen verloren gelopen zijn in de badstad - ze werden na een tijdje gelukkig allemaal herenigd met hun familie of begeleiding. Redders drukken ouders op het hart om altijd bij hun kinderen te blijven. "Neem desnoods je strandstoel mee tot aan het water." (BBO)

