Exclusief voor abonnees 65. Johny Voners: Doorzetting en durven dromen Plaats 65: Johny Voners Redactie

20 december 2019

00u00 0

Hoe moeten we dat interpreteren, deze hoge plaats voor Johny Voners (74)? Professioneel stond hij op een lager pitje. In september moest hij stoppen met de repetities voor de musical 'La Cage aux Folles'. Huidkanker, klonk het, en dat de chemotherapie slopend was. Vlaanderen wenste hem veel sterkte toe en ging ervan uit dat Voners zich dit jaar niet meer zou tonen. Grote verrassing dus, toen hij in november naar de première van de nieuwe 'Kampioenen'-film kwam. Nog grotere verrassing toen Voners vertelde dat het verdict eigenlijk al in juni 2018 viel, maar hij in stilte was blijven werken. En dat het de goede kant op gaat: "Ik durf weer dromen dat ik 85 word." Dié instelling brengt hem naar deze plek. Moed, doorzetting, durven dromen: dat zijn kostbare dingen, oordelen onze lezers, die hem met plezier nog héél lang in deze top stemmen. (NV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis