65+ en even ziek? Je hoeft niet per se meer met pensioen 14 november 2018

Werknemers die na hun 65ste blijven doorwerken, maar plots ziek worden, nemen vaak noodgedwongen hun pensioen op. Ze hebben immers maar recht op 1 maand gewaarborgd loon, en nadien nog maximum 1 maand ziekteuitkering (60% van hun loon). Nadien krijgen ze niks meer, en dus gaan ze vaak met pensioen om niet zonder inkomen te vallen. Daar passen ministers Maggie De Block (Open Vld, Sociale Zaken) en Daniel Bacquelaine (MR, Pensioenen) nu een mouw aan. Binnenkort zullen 65-plussers tot 6 maanden recht hebben op een ziekteuitkering. "Zo kunnen we meer 65-plussers die dat wensen langer actief houden", aldus De Block. In ons land zijn er momenteel 3.479 65-plussers aan het werk, die terwijl dus ook geen pensioen opnemen. 299 65-plussers zitten (tijdelijk) ziek thuis, en dreigen in het huidige systeem met pensioen te moeten gaan. De maatregel moet op 1 januari ingaan voor alle werknemers. Voor zelfstandigen wordt aan een gelijkaardig systeem gewerkt. (ARA)

