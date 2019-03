648.522 verdachte mails doorgestuurd naar Centrum voor Cybersecurity 19 maart 2019

Bezorgde Belgen hebben vorig jaar exact 648.522 verdachte e-mails doorgestuurd naar het Centrum voor Cybersecurity (CCB). Dat had daartoe opgeroepen in oktober 2017. Het CCB scant al die mails op links naar phishingsites. Dat zijn nagemaakte website, bijvoorbeeld van een bank, die internetcriminelen gebruiken om nietsvermoedende burgers geld af te troggelen. Het CCB kan die valse sites laten blokkeren. Dat is vorig jaar 1.478 keer gebeurd. Omdat het fenomeen nog steeds welig tiert, zal het CCB dit jaar opnieuw een campagne rond phishing voeren. Dubieuze mails blijven welkom op het mailadres verdacht@safeonweb.be.