642.253 wagens heeft Volvo Cars vorig jaar verkocht 09 januari 2019

00u00 0

Het is de eerste keer dat de Zweedse autobouwer, die zijn grootste vestiging in Gent heeft, de kaap van 600.000 wagens overschrijdt. De verkoop steeg vorig jaar met 12,4%, en het is al het vijfde jaar op rij dat Volvo de verkoop tot een record ziet stijgen. Het bestverkochte model was de XC60 (189.459 wagens), gevolgd door de XC90 (94.182) en de Volvo V40/V40 Cross Country (77.587). In België verkocht het merk 11,82% meer wagens.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN