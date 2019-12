Exclusief voor abonnees 64. Sophie Wilmès: Een première Plaats 64: Sophie Wilmès Redactie

20 december 2019



Over een jaar of veertig zal haar naam een taaie quizvraag zijn. Wie werd op 26 oktober 2019 de eerste vrouwelijke premier van België sinds 1830? Zij dus, Sophie Wilmès, een 44-jarige Franstalige liberale van wie vijf jaar geleden nog niemand had gehoord. Of het moest Geertrui Windels zijn, mevrouw Herman Van Rompuy, die toen net als Wilmès schepen was in Sint-Genesius-Rode. De twee vochten er menig robbertje uit. Maar zie, dié Sophie Wilmès dus, gezegend met een scherp verstand, een charmante glimlach en een grote naturel, regelt vandaag de lopende zaken in dit mank lopende land, en dat zal ze wellicht blijven doen tot een eind in 2020. Opmerkelijk: telkens was ze tweede keuze. In 2014, toen ze pas als opvolger voor Didier Reynders haar intrede maakte in de Kamer. In 2015, toen ze de onbekwame minister Hervé Jamar kwam vervangen op Begroting. En ja, ook toen dit jaar Charles Michel moest worden vervangen als premier. Reynders was eerste keuze, maar werd Europees commissaris. En dus was Wilmès een goede tweede. En loopt ze nu op NAVO- en Europese toppen tussen de Macrons, de Merkels en de Trumps. Een sprookje. (JS)

