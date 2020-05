Exclusief voor abonnees 64% pessimistisch over toekomst van het land 29 mei 2020

00u00 0

64% van de Belgen kijkt de toekomst van het land pessimistisch tegemoet. Daarmee doen we iets slechter dan het Europese gemiddelde (58%). Ook over onze eigen toekomst zijn we minder optimistisch dan de doorsnee Europeaan: slechts 50% van onze landgenoten ziet het rooskleurig, tegenover alweer 58%. Dat blijkt uit een studie van de Bertelsmann Stiftung, waaraan voor ons land de Koning Boudewijnstichting meewerkte. 16- tot 35-jarigen zijn optimistischer dan 46- tot 70-jarigen. Hoger opgeleiden zien het in de toekomst dan weer slechter aflopen, maar zijn wel optimistischer over hun eigen leven. Er is ook gekeken naar de partijpolitieke voorkeur. 65% van de Vlaams Belang-aanhangers maakt zich zorgen over de eigen toekomst, 78% heeft geen goed oog in de toekomst van ons land. Het meest positief op dat vlak zijn de aanhangers van sp.a (70%), Open Vld (67%) en CD&V (65%). PVDA is zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië de enige linkse partij in het onderzoek die massaal pessimisten aantrekt.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen