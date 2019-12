Exclusief voor abonnees 637 Belgen overleden in het buitenland 10 december 2019

00u00 0

Vorig jaar zijn minstens 637 Belgen overleden in het buitenland. Dat blijkt uit cijfers die Sudpresse opvroeg bij de FOD Buitenlandse Zaken. "Dit zijn de overlijdens waarvan consulaten of ambassades op de hoogte zijn gebracht", legt een woordvoerder uit. Mogelijk zijn er dus ook nog sterfgevallen die niet in deze statistieken zijn opgenomen. Vergeleken met vorig jaar is de stijging minimaal, maar tegenover 2016 steeg het aantal sterfgevallen met meer dan 20%. Ook deze zomer stierven meer Belgen dan anders op vakantie. Volgens verzekeraars worden veel ongevallen veroorzaakt door het feit dat we in het buitenland vaak onzeker of moe zijn achter het stuur. Ook de steeds avontuurlijkere en actievere vakanties spelen een rol. De meeste Belgen stierven in Duitsland (205), gevolgd door Spanje (44) en Frankrijk (42). (SRB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis

Meer over samenleving