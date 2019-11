Exclusief voor abonnees 63% zegt niet te kunnen werken tot 65 21 november 2019

Er bestaat in dit land een weerstand om te werken tot de pensioenleeftijd, zo blijkt uit de jongste pensioenbevraging door hr-dienstverlener Securex. Slechts 20% van de Belgen denkt het uit te houden tot de pensioenleeftijd van 65 jaar. Maar liefst 63 % zegt niet te 'kunnen' werken tot 65 jaar. Bijna één op de drie legt de grens zelfs op 60 jaar. En dat terwijl de wettelijke pensioenleeftijd vanaf 1 januari 2025 wordt opgetrokken naar 66 jaar en in 2030 zelfs naar 67. Straf is dat de Belgische werknemer helemaal niet 'wil' werken tot zijn 65ste, laat staan langer. Bij 50-plussers is het al beter doorgedrongen dat ze langer moeten werken dan bij werknemers jonger dan 50. Massale afvloeiingen van oudere werknemers bij collectieve ontslagen, dragen bij aan een verkeerde beeldvorming. "De indruk ontstaat dat oudere werknemers niet meer welkom zijn", zegt Hermina Van Coilllie, HR Research Expert bij Securex.

