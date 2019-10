Exclusief voor abonnees 63 miljard Belgisch geld op buitenlandse rekeningen 15 oktober 2019

63 miljard euro: dat enorme vermogen 'verstopten' wij Belgen in 2016 samen in het buitenland. De overheid liep daardoor zo'n 2 miljard euro aan belastinginkomsten mis. Dat blijkt uit een nieuw Europees rapport over belastingontduiking.