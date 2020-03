Exclusief voor abonnees 63-jarige dood op straat: partner vrijgelaten na verhoor 02 maart 2020

Er is nog geen doorbraak in het onderzoek naar de 63-jarige vrouw die vrijdagochtend levenloos aangetroffen werd op straat in het centrum van Hoegaarden. De wetsgeneesheer en het technisch lab die ter plekke kwamen, slaagden er niet in om de doodsoorzaak vast te stellen. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd. Die liet de partner van de vrouw arresteren voor verhoor, maar de 49-jarige man is nadien vrijgelaten. "Hij werkte goed mee aan het onderzoek en mocht beschikken", bevestigt het parket. "Er zijn nog altijd verschillende pistes mogelijk. Kwaad opzet is daar één van. Hopelijk geeft de inwendige autopsie, die maandag (vandaag, red.) uitgevoerd wordt, uitsluitsel." (KBG)