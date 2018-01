63 jaar ruzie Onze columniste NADINE VAN DER LINDEN 20 januari 2018

00u00 0

Ruzie. Je wenst het niemand toe, maar als je lang genoeg leeft, is het onvermijdelijk. Al komt ruzie, zoals zoveel dingen in het leven, natuurlijk in soorten. Het kleine meningsverschil. De politieke vete. Het echtelijk gekijf. En blijkbaar zijn er ook ruzies die 63 jaar duren, zoals bij Jean-Pierre Van Rossem met zijn vader. Intrigerend verhaal in uw krant, van de man die ooit beursgoeroe was, en nog van alles anders. Want op vraag van zijn zus maakten vader en zoon het weer goed, en vandaag kan Van Rossem zijn pa niet genoeg bejubelen. Tragische historie, en tegelijk mooi.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN