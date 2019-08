Exclusief voor abonnees 63 doden bij aanslag op trouwfeest 19 augustus 2019

Bij een explosie in een trouwzaal in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zaterdagavond minstens 63 doden en 182 gewonden gevallen. Terreurorganisatie IS heeft de aanslag opgeëist. Een getuige vertelde hoe de ontploffing zich voordeed in het gedeelte van de feestzaal waar vooral mannen bijeen waren. "Iedereen liep roepend en huilend naar buiten. Bijna iedereen die bij de mannen aanwezig was, is dood of gewond." Onder de slachtoffers zijn ook veel vrouwen en kinderen. De aanslag is al de zeventiende dit jaar in Kaboel.

