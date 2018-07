63.500 werkenden erbij in 1 jaar tijd DDJ

26 juli 2018

05u00 0 De Krant Tussen juni 2017 en vandaag zijn er 63.500 werkende Belgen bijgekomen. Dat meldt de RSZ. "De jobcreatie blijft op snelheid, ondanks de lichte vertraging van de groei", aldus minister van Werk Peeters (CD&V).

Vorige maand telde ons land 4.020.341 tewerkgestelden, ofwel 1,6% meer dan vorig jaar. Twee trends vallen op: regionaal is de stijging het grootst in het Brussels Gewest, met name plus 3,1%. En het is de groep van 50 tot 64 jaar waarbij de tewerkstelling het felst groeit: plus 3%. "Gezien de aanhoudende jobgroei is het haalbaar om met de maatregelen van de jobdeal 12.500 knelpuntvacatures in te vullen", aldus Kris Peeters.

Die jobdeal werd gisteren in de Kamer zwaar onder vuur genomen door de oppositie. Vooral sp.a ging fel tekeer tegen de beslissing om de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering aan te scherpen. Peeters en premier Michel herinnerden de socialisten eraan dat het de regering-Di Rupo was die de degressiviteit invoerde. "Toen was dat een besparingsmaatregel, onze hervorming is budgetneutraal." Intussen dreigen de vakbonden ook al met acties tegen het zomerakkoord. "Als we het land moeten platleggen, doen we dat." (DDW)