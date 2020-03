Exclusief voor abonnees 627 nieuwe sterfgevallen in één dag in Italië 21 maart 2020

De coronapandemie blijft ook elders in Europa zijn tol eisen. Vooral in Italië, het eerste land in Europa waar het virus massaal uitbrak, blijft het onverbiddelijk hard toeslaan. Nooit kwamen er meer nieuwe gevallen en overlijdens bij dan gisteren. Op een dag tijd heeft het nieuwe virus aan nog eens 627 mensen het leven gekost, een toename van 18,4 procent. Op het schiereiland stierven nu al 4.032 mensen door het virus. Er zijn ook bijna 6.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat met een stijging van bijna 15 procent eveneens een record is voor een dag. Er zijn in Italië al 47.021 bevestigde besmettingen. 5.129 patiënten van hen zijn inmiddels genezen, maar nog 2.655 krijgen intensieve verzorging.

