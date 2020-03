Exclusief voor abonnees 624 buschauffeurs gevonden, alweer 600 gezocht 06 maart 2020

Het nijpende tekort aan chauffeurs bij De Lijn is nog maar pas weggewerkt of de vervoermaatschappij begint alweer volop te rekruteren. Vorig jaar kon, onder meer dankzij een intensieve wervingscampagne, een recordaantal van 624 nieuwe bus- en trambestuurders aangetrokken worden. Maar omdat De Lijn hard lijdt onder de vergrijzing - 35% van de chauffeurs is ouder dan 50 jaar - moeten dit jaar opnieuw zeker 600 mensen aangetrokken worden. De massale aanwervingen lijken trouwens al vruchten af te werpen. Waar in 2019 gemiddeld 1.919 reizigers per maand een klacht indienden voor een geschrapte rit, waren dat er in de eerste twee maanden van dit jaar gemiddeld 1.021. (SPK)