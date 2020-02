Exclusief voor abonnees 624 Belgen op wachtlijst om van geslacht te veranderen 19 februari 2020

Liefst 624 landgenoten wachten op een eerste gesprek om van geslacht te kunnen veranderen. Mannen die vrouw willen worden, moeten twee jaar geduld oefenen. Bij vrouwen die zich man voelen, kan dat zelfs oplopen tot vier jaar. Bij het UZ Gent zitten de agenda's zo vol dat de vele buitenlandse patiënten die er aankloppen wordt afgeraden om de operatie hier te laten uitvoeren. Ons land is één van de pioniers als het gaat om geslachtsveranderende operaties. "Niet alleen de kwaliteit van de ingrepen is top, ook de wetenschappelijke basis is groot", zegt dokter Guy T'Sjoen, hoofd Endocrinologie aan het UZ Gent.

