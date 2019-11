620.000 auto's mogen Antwerpen en Gent niet meer in Steven Swinnen

25 november 2019

05u00 3 De Krant Bijna 620.000 auto's mogen over een dikke maand Gent en Antwerpen niet meer in. Gent stelt vanaf 1 januari een lage emissiezone in. In Antwerpen bestond die al, maar worden de regels voor vervuilend verkeer nog verstrengd.

Antwerpen voerde in 2017 als eerste in ons land een lage-emissiezone in. Toen bleven de gevolgen nog beperkt: zo'n 180.000 dieselrijders - veelal wagens van voor 2005 - moesten uit de binnenstad blijven, anders riskeerden ze een boete van 150 euro. De regels worden nu strenger: zowel in Antwerpen als in Gent mogen vanaf 1 januari geen diesels van categorie Euro 0 tot 4 - van 2009 of ouder - meer rijden in de lage-emissiezone (LEZ). Volgens die criteria zijn er in Vlaanderen nog 619.362 auto's ingeschreven, zo blijkt uit een studie van VAB. Eigenaars met auto's die te veel vervuilen mogen de stad wél nog in als ze dat financieel compenseren, maar die kost loopt snel op. In Gent betaal je 25 euro per week, in Antwerpen 30. Wie voor een heel jaar betaalt, moet respectievelijk 354 en 365 euro ophoesten.

Rekening houdend met het wagenpark van de Vlaming zullen in 2025 - wanneer de regels nóg strenger worden - liefst 1,2 miljoen auto's geweerd worden. Vanaf 2027 mogen alleen nog de modernste dieselmotoren lage-emissiezones in. Dan zullen 1,75 miljoen van de voertuigen die nu rondrijden niet meer proper genoeg zijn.

"Het zijn cijfers waar we zelf van schrikken", zegt VAB-woordvoerder Joni Junes. Bovendien blijkt uit een rondvraag van VAB bij Vlaamse steden en gemeenten dat 16 daarvan - onder meer Leuven, Hasselt, Kortrijk, Aalst, Oostende en Mechelen - ook overwegen een lage-emissiezone in te stellen. "Propere steden, goed en wel, maar zulke regels mogen niet holderdebolder ingevoerd worden. Heel wat mensen hebben geen geld voor een nieuwe wagen", zegt VAB. "Bovendien staan er veel te weinig laadpalen voor elektrische wagens in de steden."

