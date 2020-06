Exclusief voor abonnees 62 miljoen voor beursgang Hyloris 27 juni 2020

00u00 0

Hoe de Brusselse beurs het Luikse biotechbedrijf Hyloris onthaalt zien we maandag tijdens de eerste beursdag. Vast staat dat de beursgang alvast geen flop wordt voor het bedrijf zelf. Gisteravond raakte bekend dat de intekenprijs 10,75 euro per aandeel is. Dat is pal in het midden van de eerder bepaalde prijsvork. Voor 5.750.000 nieuwe aandelen kreeg Hyloris bruto 61,8 miljoen euro vers geld binnen. Als de eerste beursdagen meezitten, kunnen begeleidende banken dat bedrag nog optrekken tot 71 miljoen. Hyloris had de ambitie om ten minste 50 miljoen euro op te halen. Het bedrijf begint aan haar beurscarrière aan een waardering van iets meer dan 250 miljoen.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen