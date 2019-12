Exclusief voor abonnees 62. Jill Peeters: Bedankt, Jill Plaats 62: Jill Peeters Redactie

20 december 2019

00u00 0

Voor haar weerberichten in deze krant. Voor haar eeuwige goedgemutstheid op VTM. Voor haar klimaatinzet. Er zijn veel redenen die de plek van Jill Peeters (44) in deze Top 100 rechtvaardigen. Maar geen één zo belangrijk als deze: de moed die ze had, en het lef, toen ze dit najaar haar afscheid van het weer aankondigde.

