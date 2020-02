Exclusief voor abonnees 62-jarige runt twee wietplantages 03 februari 2020

In Maasmechelen heeft de lokale politie twee wietplantages ontdekt, samen goed voor net geen 2.000 planten. De 62-jarige eigenaar van de twee woningen waarin de plantages waren ondergebracht, is aangehouden door de onderzoeksrechter in Tongeren. Op beide locaties tapte hij bovendien illegaal elektriciteit af, en op één plantage ook water. Er werd uitgebreid sporenonderzoek uitgevoerd. (MMM)