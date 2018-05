62.000 bliksems, goed voor 600 miljoen kopjes thee 28 mei 2018

Niet alleen ons land, maar ook Groot-Brittannië is in korte tijd getroffen door hevige regenval en ander noodweer. Afgelopen weekend trok de 'Moeder van alle Onweders' over het land. In 24 uur tijd werd de hemel verlicht door 62.000 bliksemschichten, dat is 20 keer meer dan tijdens een gewone storm. Al dat geflikker bevatte 15 miljoen kWh elektriciteit, genoeg energie om water te koken voor 600 miljoen kopjes thee. In Essex sloeg de bliksem in op een huis en op de luchthaven van Stansted op een brandstoftank, waardoor enkele vluchten afgeschaft werden.

