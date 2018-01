62.000 Belgen gaan voor maand zonder alcohol 26 januari 2018

Eén week voor de start van Tournée Minérale hebben al meer dan 62.000 Belgen zich ingeschreven voor een maand zonder alcohol. Dat melden de organisatoren, het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD), De DrugLijn en Stichting tegen Kanker. Tournée Minérale is pas aan haar tweede editie toe - vorig jaar deden meer dan 120.000 Belgen mee. "Velen van hen schrijven zich nu opnieuw in. Dat bewijst dat ze zich goed voelden bij zo'n maand zonder alcohol", zegt Marijs Geirnaert, directeur van het VAD. Uit een bevraging van de UGent bleek al dat 4 op de 10 deelnemers zich inderdaad beter in hun vel voelden. 9 op de 10 ondervonden minstens één voordeel, zoals beter slapen, meer energie of een stralende huid. Ook ná Tournée Minérale dronken ze gemiddeld minder dan voordien.

