615 doden op onze wegen 05 juli 2018

Er zijn vorig jaar minder dodelijke slachtoffers gevallen op onze wegen dan in 2016. In totaal verongelukten 615 personen in 2017 - een daling van 8% tegenover 2016. Dat blijkt uit de cijfers die het Belgische statistiekbureau Statbel gisteren heeft gepubliceerd. In 2017 waren er 38.020 verkeersongevallen met in totaal 49.066 slachtoffers, van wie 44.694 licht- en 3.757 zwaargewond. 615 personen lieten het leven binnen de 30 dagen na het ongeval. Vergeleken met de resultaten van 2016 komt dat overeen met een verbetering op elk vlak: minder ongevallen (-5%), minder slachtoffers (-6% ) - zowel bij de zwaar- (-8%) als de lichtgewonden (-5%) - en minder overlijdens (-8%). (YDS)