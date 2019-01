61 zeges voor Van Aert, maar meer wereldtitels 05 januari 2019

Wout van Aert is welgeteld 146 dagen ouder dan Mathieu van der Poel. Ook hij is, net als de Nederlander, bezig aan zijn vijfde volwaardige profseizoen. Zijn zegeteller staat momenteel op 61, waarbij het verschil met Van der Poel vooral zit in de klassementscrossen. Van Aert won tot dusver slechts acht Wereldbekermanches, zeven Superprestigeveldritten en vijftien wedstrijden van de DVV-Trofee. In de losse crossen scoorde hij amper minder (25) dan zijn aartsrivaal. Ook wat de eindzeges in klassementen (6 voor Van Aert, 5 voor Van der Poel) en nationale titels (3 voor Van Aert, 4 voor Van der Poel) betreft, houden ze elkaar min of meer in evenwicht. Van Aert werd wel al drie keer (op rij) wereldkampioen, Van der Poel slechts één keer. In de EK-strijd staat het 2-0 voor Van der Poel. (JDK)

